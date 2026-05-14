Prima della tappa all'agriturismo, in mattinata, Kate aveva visitato l'asilo nido e la scuola dell'infanzia Salvatore Allende a Reggio Emilia, giocando con i bambini in giardino, usando una lente d'ingrandimento per osservare l'erba e, a un certo punto, lasciando che un tritone palmato, appartenente alla famiglia delle salamandre, le strisciasse sulla mano. "Vorrei che tutte le scuole del mondo fossero così”, ha dichiarato, svelando poi un dettaglio privato. Poi ha svelato un dettaglio privato: a Kensington Palace, per George, Charlotte e Louis, ha voluto una stanza che ricorda gli atelier reggiani - sassi, argilla, materiali da toccare e con cui sporcarsi le mani. A Kensington Palace, per George, Charlotte e Louis, ha voluto una stanza che ricorda gli atelier reggiani - sassi, argilla, materiali da toccare e con cui sporcarsi le mani.