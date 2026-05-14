Kate Middleton, ecco quali cibi non può mangiare in Italia

Tenendo presente che tutti i membri della Famiglia reale britannica sono tenuti a tenere alta l'immagine della Corona, sono stati imposti anche alcuni divieti che possono creare problemi alla reputazione. In particolare, i piatti in cui l'aglio è particolarmente presente devono essere evitati per evitare che l'alito diventi sgradevole. Anche i cibi troppo spezianti o piccanti non sono generalmente permessi. Per fortuna in Italia le alternative ai piatti con queste caratteristiche non mancano di certo e Kate potrà senz'altro godersi buona parte della cucina emiliana senza infrangere in alcun modo l'etichetta.