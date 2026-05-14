Kate Middleton, ecco quali cibi non può mangiare in Italia

Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia © Afp
Anche quando si trova lontana da Buckingham Palace, Kate Middleton deve comunque rispettare i rigidi protocolli della famiglia reale. Tra le varie regole da seguire, ce ne sono anche alcune riguardanti il regime alimentare, il che significa che la principessa del Galles, al momento in Italia per la sua prima visita internazionale dopo la malattia, non può godersi tutte le specialità che la cucina del Bel Paese ha da offrire.
I cibi da evitare
Nello specifico, Kate si trova a Reggio Emilia, località apprezzata per piatti tipici come i cappelletti in brodo, lo gnocco fritto, l'erbazzone e la spongata. Fortunatamente sembra che Kate non dovrà necessariamente rinunciare a queste prelibatezze, perché i divieti imposti dalla Royal Family riguardano soprattutto i frutti di mare poco cotti o crudi, che possono provocare delle intossicazioni alimentari. Per delle ragioni molto simili non è consentito bere l'acqua del rubinetto, alla quale Kate dovrà sempre preferire quella in bottiglia altamente selezionata.
Tenendo presente che tutti i membri della Famiglia reale britannica sono tenuti a tenere alta l'immagine della Corona, sono stati imposti anche alcuni divieti che possono creare problemi alla reputazione. In particolare, i piatti in cui l'aglio è particolarmente presente devono essere evitati per evitare che l'alito diventi sgradevole. Anche i cibi troppo spezianti o piccanti non sono generalmente permessi. Per fortuna in Italia le alternative ai piatti con queste caratteristiche non mancano di certo e Kate potrà senz'altro godersi buona parte della cucina emiliana senza infrangere in alcun modo l'etichetta.
Il programma della seconda giornata di Kate in Italia
Nel corso della sua seconda giornata a Reggio Emilia, Kate Middleton parteciperà a parecchi appuntamenti. La principessa inizierà la mattinata con una visita alla scuola Salvador Allende, in via Gattalupa, un altro istituto appartenente al circuito Reggio Children. Si tratta dell'ultima struttura scolastica prevista nel suo itinerario, dopo la visita alla scuola Anna Frank.
Successivamente si sposterà al centro di riciclo creativo Re Mida, dove trascorrerà circa un'ora e mezza per approfondire i processi di riutilizzo degli oggetti e le attività legate al recupero dei materiali.
Terminata la tappa reggiana, Kate raggiungerà la provincia di Parma. Nelle colline di Barbiano di Felino farà tappa all'agriturismo Al Vigneto, dove è previsto il pranzo. Durante la permanenza prenderà parte anche a un'attività dedicata alla tradizione gastronomica emiliana, cimentandosi nella preparazione della pasta fresca.
L'ultima tappa del viaggio sarà l'Aeroporto di Parma, da cui partirà con un volo privato diretto nel Regno Unito. Una volta rientrata a Kensington Palace, potrà portare con sé quanto appreso durante l'esperienza emiliana, anche in relazione alle attività della sua Royal Foundation, a cui è particolarmente legata.