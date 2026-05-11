Kate Middleton durissima con l'ex principe Andrea: il retroscena

"La principessa vuole confrontarsi, vuole toccare con mano l'esperienza delle nostre scuole e dei nostri nidi. Vuole capire, conoscere, sperimentare e rafforzare una collaborazione che è già in essere da anni con il Regno Unito", ha evidenziato il primo cittadino. Nel limite del possibile, gli incontri di Kate saranno "molto protetti e molto calati nella realtà concreta e nella quotidianità delle nostre scuole". Massari ha ricordato che in passato Reggio Emilia ha ospitato papi e presidenti della Repubblica, tuttavia è la prima volta che accoglie un membro della famiglia reale britannica.