Kate Middleton durissima con l'ex principe Andrea: il retroscena

Londra, l'arrivo di Kate Middleton alla cerimonia annuale del Commonwealth Day Service presso l'Abbazia di Westminster © IPA
Kate Middleton sta facendo parecchio parlare di sé. Non solo per l'ormai imminente viaggio in Italia, ma anche per alcune parole dure che avrebbe rivolto negli scorsi mesi all'ex principe Andrea, diventato una figura scomoda per la Royal Family in seguito all'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.
A riportare le dichiarazioni della principessa è stato il biografo Christopher Andersen, autore del libro "Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen".
Le parole rivolte all'ex principe Andrea
Secondo quanto riferito da Andersen, Kate, disgustata da quanto emerso su Andrea, avrebbe deciso di tagliare i ponti con il fratello del re. Lo scorso Natale, l'ex principe avrebbe voluto prendere parte al concerto di Westminster, dicendosi pronto a entrare dalla porta secondaria per dare meno nell'occhio, ma Kate avrebbe bocciato la proposta in modo categorico: "No, non vogliamo che la tua faccia appaia in video". Inoltre, pare che la futura regina e William abbiano avuto un ruolo nel convincere re Carlo III ad allontanare l'ex Duca di York dalla Famiglia Reale e privarlo del titolo di Principe, dell'appellativo di Altezza Reale e di tutti gli altri titoli che gli spettavano per nascita.
Il viaggio di Kate in Italia
Intanto si avvicina l'arrivo in Italia: il 13 e il 14 maggio, Kate farà la sua prima visita internazionale dopo la lotta con il cancro (attualmente in remissione). Per l'occasione, la principessa del Galles ha scelto come meta l'Italia, in particolare Reggio Emilia. La città è diventata un punto di riferimento internazionale per l'educazione dell'infanzia per via del "Reggio Emilia Approach", basato sulla valorizzazione delle capacità espressive dei bambini, sulla loro autonomia e creatività, tutti argomenti ai quali la futura regina è particolarmente interessata.
L'interesse per il Reggio Emilia Approach
Come spiegato dal sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, Kate, che dovrebbe alloggiare tra le colline delle Terre di Canossa, "ha chiesto di non avere una visita istituzionale, bensì una privata, la più informale possibile". Il primo cittadino ha aggiunto che quella della principessa non sarà una visita di facciata. Dopotutto, nel 2021 Kate "ha fondato una Royal Foundation per la cura della prima infanzia" e solo pochi giorni fa è stato pubblicato "un documento importante di 110 pagine che rappresenta una guida allo sviluppo socio-emotivo dei bambini". È quindi naturale che abbia "incontrato sulla sua strada l'esperienza del Reggio Approach, nota in tutto il mondo".
"La principessa vuole confrontarsi, vuole toccare con mano l'esperienza delle nostre scuole e dei nostri nidi. Vuole capire, conoscere, sperimentare e rafforzare una collaborazione che è già in essere da anni con il Regno Unito", ha evidenziato il primo cittadino. Nel limite del possibile, gli incontri di Kate saranno "molto protetti e molto calati nella realtà concreta e nella quotidianità delle nostre scuole". Massari ha ricordato che in passato Reggio Emilia ha ospitato papi e presidenti della Repubblica, tuttavia è la prima volta che accoglie un membro della famiglia reale britannica.