Kate Middleton in Italia, look da 10 e lode con il tailleur da "worker girl"

La principessa Catherine ha scelto la cittadina emiliana per studiare il Reggio Emilia Approach, un modello a cui guarda tutto il mondo. Cuore della sua visita, dopo l’accoglienza ufficiale e il saluto alla folla che si è accalcata dalla mattinata nella piazza del municipio, è infatti il centro internazionale Loris Malaguzzi, pedagogista che con il suddetto metodo ha rivoluzionato l'educazione infantile. Per il suo arrivo, la moglie del principe William (rimasto invece a Londra con i loro tre figli) ha scelto di indossare un tailleur azzurro polvere con pantalone e blazer sciancrato, dal taglio sartoriale e modellato per aderire al punto vita a mo' di redingote, e blusa di seta bianco panna. Un look da worker girl, di un’eleganza formale ma pratica, sempre molto amato da Kate e sfoggiato anche in altre occasioni. Portata a mano una piccola borsa, in una tonalità più chiara.