LA VISITA A REGGIO EMILIA

Kate Middleton in Italia, look da 10 e lode con il tailleur da "worker girl"

Esplosa la “royal mania” per la moglie del principe William, al suo primo viaggio all’estero dopo il cancro e senza marito né figli al seguito

13 Mag 2026 - 14:08
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Il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia  © Afp

Il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia  © Afp

Sorridente e cordiale. Per Kate Middleton in Italia è esplosa una vera e propria “royal mania”. La sua due giorni a Reggio Emilia accende i riflettori su un modello educativo e scolastico seguito in tutto il mondo e su cui la principessa del Galles sta puntando molto attraverso la fondazione dedicata all'infanzia che ha istituito nel 2021 e che dirige, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. La visita - il suo primo viaggio all'estero dopo il cancro - segna anche il ritorno nel nostro Paese, da lei molto amato e frequentato per mesi da ragazza. Ulteriore ragione per cui gli occhi, ça va sans dire, sono puntati anche sul look.  

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Il look di Kate Middleton in Italia: un omaggio speciale

 La principessa Catherine ha scelto la cittadina emiliana per studiare il Reggio Emilia Approach, un modello a cui guarda tutto il mondo. Cuore della sua visita, dopo l’accoglienza ufficiale e il saluto alla folla che si è accalcata dalla mattinata nella piazza del municipio, è infatti il centro internazionale Loris Malaguzzi, pedagogista che con il suddetto metodo ha rivoluzionato l'educazione infantile. Per il suo arrivo, la moglie del principe William (rimasto invece a Londra con i loro tre figli) ha scelto di indossare un tailleur azzurro polvere con pantalone e blazer sciancrato, dal taglio sartoriale e modellato per aderire al punto vita a mo' di redingote, e blusa di seta bianco panna. Un look da worker girl, di un’eleganza formale ma pratica, sempre molto amato da Kate e sfoggiato anche in altre occasioni. Portata a mano una piccola borsa, in una tonalità più chiara.

Kate Middleton in Italia: blazer e pantalone, il look elegante ma pratico

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© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia
© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia
© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia

© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia

© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia

Il legame di Kate con l'Italia

 La principessa del Galles torna nel nostro Paese dopo 26 anni. Tanti, infatti, ne sono trascorsi da quando abitò con altre quattro compagne di viaggio in un appartamentino nel cuore di Firenze, dove aveva scelto di trascorrere il suo gap year (l’anno sabbatico inglese al termine delle scuole superiori improntato alla crescita personale). Amante dell’arte rinascimentale, la giovane Kate frequentò allora i corsi del British Institute nel capoluogo toscano. Non sarebbe una coincidenza, quindi, se quando iniziò a frequentare il principe William da studentessa dell’Università di St. Andrews fu proprio perché seguivano entrambi i corsi di Arte. 

© Afp

© Afp

Alcune donne e ragazze in attesa dell'arrivo di Catherine, principessa del Galles, davanti al Municipio di Reggio Emilia

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Kate parla italiano?

 Pur non parlandolo fluentemente, Catherine conosce sicuramente alcune parole in italiano. Nel 2018 salutò con un "ciao" una fan italiana durante una visita a Leicester. In passato avrebbe anche espresso il desiderio che i suoi figli imparino la nostra lingua.

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