Kate Middleton in Italia, look da 10 e lode con il tailleur da "worker girl"

Sorridente e cordiale. Per Kate Middleton in Italia è esplosa una vera e propria “royal mania”. La sua due giorni a Reggio Emilia accende i riflettori su un modello educativo e scolastico seguito in tutto il mondo e su cui la principessa del Galles sta puntando molto attraverso la fondazione dedicata all'infanzia che ha istituito nel 2021 e che dirige, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. La visita - il suo primo viaggio all'estero dopo il cancro - segna anche il ritorno nel nostro Paese, da lei molto amato e frequentato per mesi da ragazza. Ulteriore ragione per cui gli occhi, ça va sans dire, sono puntati anche sul look.