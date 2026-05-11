Kate Middleton fa litigare Fratelli d'Italia e Partito Democratico

"Ieri dopo poche ore dall'annuncio pubblico che abbiamo fatto per presentare l'odg la maggioranza ci ha contattato chiedendo di trasformare l'atto in una iniziativa congiunta. Al nostro rifiuto, ecco la scena surreale: il sindaco ha improvvisamente sostenuto che l'idea fosse già sua e, guarda caso, il nostro ordine del giorno non è stato ammesso. Una vicenda che rasenta il ridicolo istituzionale. Se davvero il sindaco aveva già pensato a questa iniziativa, perché la maggioranza ha cercato di agganciarsi al nostro atto? Perché nessuno lo aveva detto prima? La verità è evidente: hanno tentato di appropriarsi politicamente di una proposta lanciata da Fratelli d'Italia e, davanti al nostro "no", hanno reagito bloccando l'Odg. Un comportamento infantile, arrogante e profondamente scorretto, che dimostra ancora una volta come questa amministrazione viva di propaganda, gelosie politiche e giochi di palazzo. Perfino davanti a un evento storico e prestigioso per Reggio Emilia, l'unica preoccupazione della sinistra resta una: mettere il cappello sulle idee degli altri", ha attaccato Cristian Paglialonga, capogruppo di FdI.