"È morto Carlo III", ma è un errore: lo scivolone di una radio inglese che poi si scusa

"È morto Carlo III". Un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero: re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore da Radio Caroline che si è poi prontamente scusata "per il disagio causato". Secondo l'emittente, a causa di un problema informatico era stata attivata la procedura di emergenza in caso di morte di un sovrano inglese "che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare".