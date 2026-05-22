Speciale Il caso Epstein
Lo riporta Sky News Uk

Ex principe Andrea, media: si indaga anche su presunti reati sessuali

L'ipotesi si basa su quanto dichiarato ai media dalla presunta vittima. La polizia sta cercando di contattarla

22 Mag 2026 - 10:47
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Andrea Windsor © Ansa

Andrea Windsor © Ansa

Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Caso Epstein, media Gb: "Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali"

 Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.

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Finora indagine solo per sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico

 Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. 

Secondo le informazioni per ora non ufficiali citate da Sky, il sospetto si riferisce alla possibilità che l'ex duca di York possa aver ricevuto in particolare diversi anni fa una giovane donna del giro di Epstein nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. L'ipotesi si basa su quanto dichiarato ai media dalla presunta vittima: fonte che tuttavia la polizia britannica non ha ancora avuto modo di ascoltare e che starebbe ora cercando di contattare.

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L'indagine per cattiva condotta in un ufficio pubblico

 Al momento Andrea, che ha sempre negato ogni illecito, resta formalmente sotto indagine - dopo essere stato arrestato per qualche ora e poi rilasciato nel giorno del suo 66esimo compleanno - per l'ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Fattispecie che fa riferimento alle informazioni riservate che l'ex principe avrebbe condiviso con Epstein quando rivestiva il ruolo di rappresentanza di emissario internazionale britannico per i commerci fra il 2001 e il 2011.

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