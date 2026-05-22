Ex principe Andrea, media: si indaga anche su presunti reati sessuali

Secondo le informazioni per ora non ufficiali citate da Sky, il sospetto si riferisce alla possibilità che l'ex duca di York possa aver ricevuto in particolare diversi anni fa una giovane donna del giro di Epstein nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. L'ipotesi si basa su quanto dichiarato ai media dalla presunta vittima: fonte che tuttavia la polizia britannica non ha ancora avuto modo di ascoltare e che starebbe ora cercando di contattare.