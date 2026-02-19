Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea per abuso d'ufficio
Secondo gli inquirenti, quando"era inviato speciale per il commercio britannico, avrebbe condiviso con il finanziere documenti governativi riservatidi Federico Gatti
Andrea Mountbatten-Windsor è in custodia cautelare e la Thames Valley Police sta perquisendo la tenuta di Sandringham. La notizia è arrivata alle prime ore di giovedì e si è propagata in tutto il mondo. Il fascicolo principale, al momento, è l’abuso d’ufficio: secondo gli inquirenti, quando Andrea era inviato speciale per il commercio britannico tra il 2001 e il 2011, avrebbe fatto circolare verso Jeffrey Epstein documenti governativi riservati su operazioni in Afghanistan e in Estremo Oriente.