Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea per abuso d'ufficio

Andrea Mountbatten-Windsor è in custodia cautelare e la Thames Valley Police sta perquisendo la tenuta di Sandringham. La notizia è arrivata alle prime ore di giovedì e si è propagata in tutto il mondo. Il fascicolo principale, al momento, è l’abuso d’ufficio: secondo gli inquirenti, quando Andrea era inviato speciale per il commercio britannico tra il 2001 e il 2011, avrebbe fatto circolare verso Jeffrey Epstein documenti governativi riservati su operazioni in Afghanistan e in Estremo Oriente.