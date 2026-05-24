Il caso social nasce proprio dalla prima foto del carosello: il principe sembrerebbe pronto colpire ma senza tenere davvero il chiodo tra le dita. Da qui innumerevoli commenti: "Ma sono l’unico a notare che sta stringendo le dita senza tenere il chiodo?", "Ma cosa sta per martellare?", si legge. C'è anche chi, invece, applaude virtualmente e chi si preoccupa per la sua incolumità: "Si metta dei guanti e degli occhiali. La sicurezza prima di tutto". Spunta persino una foto che ritrae un uomo che sorregge, nella direzione sbagliata, la torre di Pisa.