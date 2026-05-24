Il principe William, è stato protagonista di uno scatto da lui condiviso su Instagram: casco blu, martello e massima concentrazione. Il primogenito di Re Carlo è in visita alle isole Scilly per visionare i nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia. Non è sfuggito, però, agli occhi dei follower un dettaglio nella foto.
Una pioggia di meme
Il caso social nasce proprio dalla prima foto del carosello: il principe sembrerebbe pronto colpire ma senza tenere davvero il chiodo tra le dita. Da qui innumerevoli commenti: "Ma sono l’unico a notare che sta stringendo le dita senza tenere il chiodo?", "Ma cosa sta per martellare?", si legge. C'è anche chi, invece, applaude virtualmente e chi si preoccupa per la sua incolumità: "Si metta dei guanti e degli occhiali. La sicurezza prima di tutto". Spunta persino una foto che ritrae un uomo che sorregge, nella direzione sbagliata, la torre di Pisa.
L'iniziativa
"L'apertura delle case promesse dal Duchy of Cornwall come passo per contribuire ad alleggerire la pressione abitativa sulle Isles of Scilly", ha scritto William in corredo al carosello. "Queste abitazioni sostenibili, le prime costruite sull'isola negli ultimi vent'anni, sostengono il futuro della vita sull'arcipelago e saranno destinate a chi vive alle Scilly da oltre cinque anni o a chi vi lavora attualmente".
Il tema urbanistico legato al Ducato di Cornovaglia ha visto il principe William molto impegnato in questi ultimi mesi. Secondo quanto riporta Reuters, starebbe valutando di vendere circa il 20% dei terreni del Ducato per finanziare dei nuovi progetti abitativi e ambientali nel Regno Unito.