Un documento privato di re Carlo III è tornato alla luce a distanza di circa 40 anni dalla sua stesura, riportando al centro dell'attenzione il legame tra l'allora principe di Galles e il suo labrador Harvey. La missiva, scritta su carta intestata di Kensington Palace, è stata inclusa in un archivio finito all'asta a Londra e venduto per 656 sterline da Chiswick Auctions. A riportare la vicenda è il Telegraph.