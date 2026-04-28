Re Carlo al Congresso Usa: "Il legame tra Stati Uniti e Gran Bretagna è indistruttibile"

Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per l'inizio di una visita di Stato di quattro giorni, la prima dopo quella della Regina Elisabetta II nel 2007. I reali sono stati accolti da un lungo applauso al Congresso. "Il legame tra Stati Uniti e Gran Bretagna è indistruttibile" - ha detto re Carlo definendo i padri fondatori "ribelli con una causa" dal gioco di parole "Rebel without a cause" che è invece il titolo di un celebre fllm con James Dean, in italiano "Gioventù bruciata".