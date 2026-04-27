Al via la visita di re Carlo negli Stati Uniti: obiettivo riallacciare rapporti Londra-Washington
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Il viaggio si inserisce in una fase di tensioni politiche tra i due Paesi
È iniziata la visita di quattro giorni di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti. L'obiettivo della corona britannica è quello di riallacciare i rapporti tra Londra e Washington in una fase di tensioni politiche sull'asse Casa Bianca-Buckingham Palace. Nelle scorse settimane, il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato il premier britannico, Keir Starmer, per la posizione di Londra sulla guerra in Iran, definendola "terribile" e attaccando personalmente più volte Downing Street. La visita di Stato si inserisce anche nelle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza Usa e punta a utilizzare il soft power della monarchia per ricucire i rapporti bilaterali. Lo stesso Trump ha riconosciuto il possibile impatto positivo dell'iniziativa, affermando: "Assolutamente. È fantastico... la visita sarà sicuramente positiva".
Il programma prevede un primo incontro già oggi, dopo le 22 ora italiana, alla Casa Bianca, con un tè privato tra i sovrani e il presidente insieme alla first lady Melania Trump, un momento pensato per creare un clima informale prima degli impegni ufficiali. A seguire, Carlo e Camilla visiteranno gli alveari installati nel South Lawn, simbolo delle iniziative ambientali della residenza presidenziale e parteciperanno a un ricevimento in giardino presso la residenza dell'ambasciatore britannico, evento che vedrà la partecipazione di esponenti della società civile e istituzionale di entrambi i Paesi.
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Martedì 28 aprile sarà il momento centrale della visita, con la cerimonia ufficiale di benvenuto alla Casa Bianca: sono previsti onori militari completi, l'esecuzione degli inni nazionali e il tradizionale saluto con 21 colpi di cannone. Carlo e Trump passeranno poi in rassegna le truppe e assisteranno a una parata con centinaia di membri delle forze armate statunitensi. Seguirà lo scambio di doni ufficiali e un incontro bilaterale nello Studio Ovale, considerato uno dei momenti politicamente più rilevanti del viaggio. In serata, la Casa Bianca ospiterà una cena di Stato nell'East Room, con la partecipazione di membri del Congresso, rappresentanti dell'amministrazione e figure di primo piano della società statunitense.
Sempre nella giornata di martedì, re Carlo terrà un discorso davanti a entrambe le Camere del Congresso, evento raro che sottolinea il valore simbolico della visita e il legame storico tra i due Paesi. Parallelamente, la regina Camilla prenderà parte a iniziative culturali ed educative con studenti americani, utilizzando tecnologie immersive per raccontare le storie condivise di Regno Unito e Stati Uniti.
Il viaggio proseguirà mercoledì 29 aprile a New York, dove i sovrani visiteranno il memoriale dell'11 settembre, incontrando soccorritori e familiari delle vittime in vista del 25mo anniversario degli attentati. La visita si concluderà giovedì con un ritorno a Washington per il congedo ufficiale con Trump, seguito da una tappa in Virginia, dove Carlo e Camilla prenderanno parte a eventi comunitari legati alla cultura locale e alle celebrazioni dell'indipendenza americana, incontrando anche rappresentanti delle comunità indigene.
Non sono mancate preoccupazioni per la sicurezza dopo l'attacco di sabato notte alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, ma Buckingham Palace ha confermato che il viaggio si svolgerà regolarmente, sottolineando che "il re e la regina sono profondamente grati a tutti coloro che hanno lavorato rapidamente per garantirlo".