Al via la visita di re Carlo negli Stati Uniti: obiettivo riallacciare rapporti Londra-Washington

È iniziata la visita di quattro giorni di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti. L'obiettivo della corona britannica è quello di riallacciare i rapporti tra Londra e Washington in una fase di tensioni politiche sull'asse Casa Bianca-Buckingham Palace. Nelle scorse settimane, il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato il premier britannico, Keir Starmer, per la posizione di Londra sulla guerra in Iran, definendola "terribile" e attaccando personalmente più volte Downing Street. La visita di Stato si inserisce anche nelle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza Usa e punta a utilizzare il soft power della monarchia per ricucire i rapporti bilaterali. Lo stesso Trump ha riconosciuto il possibile impatto positivo dell'iniziativa, affermando: "Assolutamente. È fantastico... la visita sarà sicuramente positiva".