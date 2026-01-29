Re Carlo e la natura: il film-manifesto di un sovrano ambientalista

Sei mesi di riprese, una visione coltivata fin dalla giovinezza, una prima a Windsor tra le star del cinema britannico. Re Carlo firma e interpreta un documentario che racconta il suo impegno ambientalista, fondato su un’idea chiave: l’uomo è parte della natura, non il suo padrone. Un messaggio che attraversa architettura, agricoltura, stili di vita e politiche ambientali, e che oggi diventa cinema.