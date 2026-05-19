La regina Camilla riceve Gisele Pelicot: "Solidarietà alle vittime di abusi"
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Per anni la sua immagine è stata quella della donna paziente, discreta, capace di restare un passo indietro accanto a re Carlo III. Eppure, dietro i modi impeccabili e il tono rassicurante della regina Camilla, si nasconderebbe una personalità molto più dura. A riaccendere i riflettori sulla sovrana britannica sono le rivelazioni del biografo Christopher Wilson, autore del libro "A Greater Love - Charles and Camilla", secondo cui la regina avrebbe un "lato spietato" che emerge soprattutto quando si tratta di difendere la Corona e proteggere l’equilibrio della monarchia.
Secondo il racconto del biografo, la regina Camilla sarebbe oggi una delle figure più influenti all’interno della Royal Family. Una presenza silenziosa ma decisiva, capace di orientare le scelte più delicate di Carlo III, soprattutto nei rapporti ormai sempre più complicati con il ramo York della famiglia reale.
Il nome della regina Camilla torna così al centro delle indiscrezioni più pesanti che arrivano da Buckingham Palace. Wilson sostiene che sia stata proprio lei, insieme al principe William, a spingere Carlo III verso una posizione molto più severa nei confronti del principe Andrea dopo lo scandalo legato agli Epstein Files.
Una scelta che il sovrano avrebbe vissuto con sofferenza personale, ma ritenuta ormai inevitabile per salvaguardare l’immagine della monarchia. Secondo il biografo, Camilla avrebbe studiato attentamente la storia della Corona britannica, prendendo come riferimento la Regina Madre e la crisi del 1936 causata dall’abdicazione di Edoardo VIII. Da lì avrebbe maturato una convinzione precisa: l’istituzione viene prima di tutto, anche dei rapporti familiari.
Ed è in questo contesto che si inserirebbero anche le distanze prese nei confronti delle principesse Beatrice ed Eugenie di York. La regina Camilla, secondo le ricostruzioni, avrebbe progressivamente ridimensionato il loro spazio pubblico all’interno della famiglia reale. Assenze pesanti, dettagli simbolici e inviti mancati avrebbero alimentato i sospetti di un gelo ormai evidente.
Tra gli episodi più discussi c’è la mancata presenza di Camilla alle nozze di Eugenie nel 2018 e l’assenza del suo nome nei messaggi ufficiali di congratulazioni per la recente gravidanza della principessa.
A corte, intanto, il clima resta teso. Wilson cita anche il biografo Andrew Lownie, secondo cui Beatrice ed Eugenie avrebbero una "responsabilità morale" per i legami del padre Andrea con Jeffrey Epstein. Una posizione che, sempre secondo il libro, la regina Camilla condividerebbe pienamente.
La sovrana avrebbe scelto di mantenere le distanze anche da Sarah Ferguson, nonostante in passato i rapporti tra le due fossero molto più distesi. Per Camilla, però, la fedeltà alla Corona sarebbe diventata una priorità assoluta.
Il biografo ricorda persino un vecchio episodio degli anni precedenti al matrimonio con Carlo, quando Camilla avrebbe usato una frusta da caccia per allontanare alcuni fotografi troppo invadenti. Un’immagine emblematica che oggi viene utilizzata per descrivere il suo modo deciso di affrontare chi considera una minaccia per la stabilità della monarchia.
Le tensioni interne alla Royal Family, però, non riguardano soltanto gli York. Negli anni anche il rapporto tra la regina Camilla e Kate Middleton avrebbe attraversato momenti difficili. Secondo alcune ricostruzioni, all’inizio della relazione con William, Camilla non avrebbe visto di buon occhio le origini borghesi della futura principessa del Galles.
Col tempo, però, il rapporto tra le due sarebbe profondamente cambiato. La malattia di Carlo III e quella di Kate avrebbero contribuito ad avvicinarle, creando una nuova solidarietà familiare. Oggi, raccontano fonti vicine alla Corona, tra Camilla e Catherine ci sarebbe un legame sincero.
Molto più complicato resta invece il rapporto con il principe Harry. Nel memoir "Spare", il duca di Sussex aveva descritto Camilla come una figura "pericolosa", accusandola di aver costruito la propria immagine pubblica anche attraverso rapporti privilegiati con la stampa britannica.
Accuse pesanti che, ancora oggi, continuano ad alimentare il dibattito attorno alla regina Camilla. Divisiva, criticata, spesso contestata. Ma anche sempre più centrale negli equilibri della monarchia britannica.
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