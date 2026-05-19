Per anni la sua immagine è stata quella della donna paziente, discreta, capace di restare un passo indietro accanto a re Carlo III. Eppure, dietro i modi impeccabili e il tono rassicurante della regina Camilla, si nasconderebbe una personalità molto più dura. A riaccendere i riflettori sulla sovrana britannica sono le rivelazioni del biografo Christopher Wilson, autore del libro "A Greater Love - Charles and Camilla", secondo cui la regina avrebbe un "lato spietato" che emerge soprattutto quando si tratta di difendere la Corona e proteggere l’equilibrio della monarchia.