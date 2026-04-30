Trump elimina i dazi sul whisky scozzese dopo la visita di Carlo e Camilla
Il tycoon annuncia su Truth la rimozione delle restrizioni per rafforzare i rapporti tra Scozia e Kentucky
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Donald Trump ha annunciato la rimozione dei dazi e delle restrizioni sul whisky scozzese. La decisione è stata comunicata con un post su Truth, dopo la visita ufficiale di Carlo III e Camilla Parker Bowles alla Casa Bianca. Il presidente americano ha spiegato che la scelta arriva "in onore del Re e della Regina del Regno Unito", appena ripartiti dagli Stati Uniti.
Settore strategico
Secondo Trump, si tratta di comparti "di grandissima importanza sia per la Scozia sia per il Commonwealth del Kentucky". Il riferimento è al forte legame commerciale tra produzione di whisky scozzese e bourbon americano.
Il tycoon ha sottolineato come la misura fosse attesa da tempo, soprattutto per l'intensità degli scambi bilaterali. Un ruolo chiave è giocato anche dal commercio delle botti di legno, fondamentali per l'invecchiamento dei distillati. Carlo e Camilla "mi hanno indotto a compiere un gesto che nessun altro era riuscito a realizzare, e l'hanno fatto quasi senza nemmeno chiederlo esplicitamente! È stato un onore straordinario averli entrambi qui negli Stati Uniti d'America", ha dichiarato Trump.