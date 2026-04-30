Trump elimina i dazi sul whisky scozzese dopo la visita di Carlo e Camilla

Il tycoon ha sottolineato come la misura fosse attesa da tempo, soprattutto per l'intensità degli scambi bilaterali. Un ruolo chiave è giocato anche dal commercio delle botti di legno, fondamentali per l'invecchiamento dei distillati. Carlo e Camilla "mi hanno indotto a compiere un gesto che nessun altro era riuscito a realizzare, e l'hanno fatto quasi senza nemmeno chiederlo esplicitamente! È stato un onore straordinario averli entrambi qui negli Stati Uniti d'America", ha dichiarato Trump.