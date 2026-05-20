Negli ultimi anni David Beckham è diventato una figura sempre più vicina alla royal family. L’ex calciatore aveva già partecipato a diversi eventi ufficiali, dal funerale della regina Elisabetta II fino alle celebrazioni per l’incoronazione di Carlo III.



Ma il rapporto tra Beckham e il sovrano britannico si è consolidato soprattutto negli ultimi tempi. Nel 2024 Beckham era stato nominato ambasciatore della King’s Foundation, l’organizzazione benefica fondata da Re Carlo III e impegnata su temi come educazione, sostenibilità e valorizzazione della natura.



E proprio questo legame ha avuto uno dei suoi momenti simbolici più importanti nel novembre 2025, quando David Beckham è stato ufficialmente nominato Cavaliere da Re Carlo III durante una cerimonia al Castello di Windsor. Da quel momento l’ex stella del Manchester United è diventato ufficialmente "Sir David Beckham". L’onorificenza gli è stata assegnata per i servizi resi allo sport e alla beneficenza.