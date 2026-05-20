David Beckham, Re Carlo e Camilla insieme al Chelsea Flower Show © Instagram
Il Chelsea Flower Show è uno degli appuntamenti più attesi del calendario britannico. Ogni anno riunisce membri della famiglia reale, celebrità, designer floreali e appassionati di giardinaggio da tutto il mondo. Ma l’edizione 2026 ha attirato ancora più attenzione grazie alla presenza di Re Carlo III insieme a David Beckham, protagonisti di una visita che ha immediatamente fatto il giro dei social e dei media internazionali.
La rosa dedicata a David Beckham
Durante l’evento, organizzato dalla Royal Horticultural Society nei giardini del Royal Hospital Chelsea di Londra, il sovrano britannico ha visitato diverse installazioni floreali insieme alla regina Camilla. Presente anche David Beckham, da tempo vicino alla famiglia reale e sempre più presente agli eventi ufficiali della monarchia britannica.
Uno dei momenti più commentati della giornata è stata la presentazione della "Sir David Beckham Rose", una nuova varietà di rosa inglese dedicata proprio all’ex capitano della nazionale inglese.
La rosa è stata realizzata dal celebre vivaio David Austin Roses e sarebbe stata pensata anche come omaggio per i 50 anni di Beckham. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, dietro il progetto ci sarebbe anche un coinvolgimento della famiglia dell’ex calciatore, con la figlia Harper particolarmente entusiasta dell’iniziativa.
Le immagini diffuse online mostrano Beckham sorridente mentre osserva la nuova varietà floreale insieme a Re Carlo, grande appassionato di natura, giardinaggio e sostenibilità ambientale.
David Beckham e il legame sempre più forte con Re Carlo
Negli ultimi anni David Beckham è diventato una figura sempre più vicina alla royal family. L’ex calciatore aveva già partecipato a diversi eventi ufficiali, dal funerale della regina Elisabetta II fino alle celebrazioni per l’incoronazione di Carlo III.
Ma il rapporto tra Beckham e il sovrano britannico si è consolidato soprattutto negli ultimi tempi. Nel 2024 Beckham era stato nominato ambasciatore della King’s Foundation, l’organizzazione benefica fondata da Re Carlo III e impegnata su temi come educazione, sostenibilità e valorizzazione della natura.
E proprio questo legame ha avuto uno dei suoi momenti simbolici più importanti nel novembre 2025, quando David Beckham è stato ufficialmente nominato Cavaliere da Re Carlo III durante una cerimonia al Castello di Windsor. Da quel momento l’ex stella del Manchester United è diventato ufficialmente "Sir David Beckham". L’onorificenza gli è stata assegnata per i servizi resi allo sport e alla beneficenza.
Alla cerimonia erano presenti anche Victoria Beckham e i genitori dell’ex calciatore. “È un giorno di grande orgoglio”, aveva dichiarato Beckham dopo l’investitura reale.
Il Chelsea Flower Show resta uno degli eventi più iconici di Londra
Nato nel 1913, il Chelsea Flower Show è considerato uno degli eventi floreali più prestigiosi al mondo. Ogni anno richiama migliaia di visitatori e ospiti celebri, trasformando Londra nel centro internazionale del design botanico e del gardening.
L’edizione 2026 ha puntato molto su sostenibilità, biodiversità e spazi verdi urbani, temi da sempre cari a Re Carlo III. Tra i giardini più visitati ci sono stati quelli dedicati all’educazione ambientale, al benessere mentale e alla riconnessione con la natura. Non sono mancati neppure momenti più leggeri e curiosi, come il ritorno simbolico degli gnomi da giardino, storicamente vietati dalla manifestazione ma riammessi eccezionalmente in alcune installazioni speciali.
Tra fiori spettacolari e ospiti illustri come Dame Judi Dench, la Duchessa di Edimburgo e altri membri della famiglia reale, il Chelsea Flower Show si conferma così uno degli eventi più fotografati e commentati della primavera britannica. E la presenza di Re Carlo insieme a David Beckham ha trasformato questa edizione in una delle più mediatiche degli ultimi anni.