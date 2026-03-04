Crisi rientrata?

David e Victoria Beckham, pace fatta con il figlio Brooklyn? Arriva la dedica social

Segnali di distensione nella famiglia più chiacchierata della Gran Bretagna (e non solo), in occasione del compleanno del primogenito

04 Mar 2026 - 16:14
© Instagram

Da settimane in Gran Bretagna si fa un gran parlare dell'affaire Beckham, da quando, cioè, il rapporto tra David, Victoria e loro figlio Brooklyn si è pesantemente incrinato. L'ex Spice Girl era stata accusata dal primogenito di aver tentato di intromettersi nel rapporto con la moglie Nicola Peltz.

In sostanza, per Brooklyn la sua famiglia sarebbe pronta a tutto pur di farsi pubblicità e far parlare di sé: "Il marchio Beckham viene prima di tutto", aveva affermato, decidendo poi di allontanarsi dai parenti. Ora però, in occasione del suo compleanno, David e Victoria sembrano tendere un ramoscello d'ulivo.

Il messaggio di pace

 In occasione del ventisettesimo compleanno di Brooklyn, nato il 4 marzo del 1999, l'ex fuoriclasse del Manchester United e consorte hanno tralasciato i dissapori, affidando ai social un messaggio di auguri. "Ti vogliamo bene" e "Ti amiamo tanto", si legge nelle storie Instagram (due a testa) postate dai Beckham. 

La famiglia Beckham

Le frasi sono accompagnate da emoji di cuoricini e da foto di famiglia che ritraggono Brooklyn da piccolo, mostrando un lato tenero e intimo della vicenda.
Tuttavia, da parte del diretto interessato non è arrivata per ora nessuna risposta. Non è chiaro nemmeno se Brooklyn sia a conoscenza dei post pubblicati dai suoi genitori, in quanto qualche settimana fa aveva deciso di non seguirli più sui social.
 
 David Beckham e Victoria Adams sono una delle coppie più famose e discusse di tutto il panorama "gossipparo" mondiale. I due sono convolati a nozze nel 1999, quando lui era la stella del Manchester United e lei un membro delle Spice Girls. Il matrimonio fu uno dei più chiacchierati dell'epoca, con intorno parecchi dubbi su quanto potesse effettivamente durare. A distanza di 27 anni però, i Beckham sono ancora uniti e hanno costruito intorno a loro una famiglia numerosa. Dal matrimonio sono nati infatti quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Nonostante i rapporti burrascosi con il primogenito, con gli altri 3 figli sembra tutto andare a gonfie vele, come dimostrano anche i post pubblicati dalla coppia sui vari social. Recentemente, David ha postato le foto di lui ed Harper in montagna, intenti a concedersi del tempo padre-figlia.

Per quanto riguarda il caso Brooklyn, di sicuro l'occhio costante delle telecamere puntate addosso non ha aiutato a risolvere la questione senza clamore mediatico, ma il post di auguri dei genitori sembra essere un tentativo - forse goffo - di fare un passo verso una inattesa riconciliazione.

