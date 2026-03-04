Le frasi sono accompagnate da emoji di cuoricini e da foto di famiglia che ritraggono Brooklyn da piccolo, mostrando un lato tenero e intimo della vicenda.

Tuttavia, da parte del diretto interessato non è arrivata per ora nessuna risposta. Non è chiaro nemmeno se Brooklyn sia a conoscenza dei post pubblicati dai suoi genitori, in quanto qualche settimana fa aveva deciso di non seguirli più sui social.



David Beckham e Victoria Adams sono una delle coppie più famose e discusse di tutto il panorama "gossipparo" mondiale. I due sono convolati a nozze nel 1999, quando lui era la stella del Manchester United e lei un membro delle Spice Girls. Il matrimonio fu uno dei più chiacchierati dell'epoca, con intorno parecchi dubbi su quanto potesse effettivamente durare. A distanza di 27 anni però, i Beckham sono ancora uniti e hanno costruito intorno a loro una famiglia numerosa. Dal matrimonio sono nati infatti quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.