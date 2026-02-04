Brooklyn Beckham, il padre della moglie Nicola: "Spero che abbiano un matrimonio lungo e felice"
"Mia figlia e mio genero sono fantastici", ha aggiunto
Sulla faida Beckham, con l'apice del conflitto raggiunto quando il figlio Brooklyn ha esposto le sue motivazioni sui social, è intervenuto anche il padre di Nicola Peltz, Nelson. Infatti, martedì, durante una sessione di domande e risposte a un evento a West Palm Beach, in Florida, il miliardario 83enne ha detto: "Mia figlia e i Beckham sono tutta un'altra storia, e non è il caso di parlarne qui oggi. Ma vi dico che mia figlia è fantastica, mio genero Brooklyn è fantastico e non vedo l'ora che abbiano un lungo e felice matrimonio insieme". A Nelson è stato anche chiesto se avesse dato consigli alla coppia su come affrontare situazioni difficili e lui ha risposto: "Sì, volte sono loro a darmi consigli". Lo riporta, tra gli altri, il Daily Mail.
La faida
Dopo mesi di voci sul suo rapporto coi genitori David e Victoria, due settimane fa, Brooklyn ha rotto il silenzio sulla situazione con una serie di storie su Instagram. "Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private", ha scritto il 26enne. "Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita". Beckham ha, inoltre, affermato che i genitori hanno cercato "incessantemente di rovinare" la sua relazione con la moglie.