Brooklyn Beckham, il padre della moglie Nicola: "Spero che abbiano un matrimonio lungo e felice"

Sulla faida Beckham, con l'apice del conflitto raggiunto quando il figlio Brooklyn ha esposto le sue motivazioni sui social, è intervenuto anche il padre di Nicola Peltz, Nelson. Infatti, martedì, durante una sessione di domande e risposte a un evento a West Palm Beach, in Florida, il miliardario 83enne ha detto: "Mia figlia e i Beckham sono tutta un'altra storia, e non è il caso di parlarne qui oggi. Ma vi dico che mia figlia è fantastica, mio ​​genero Brooklyn è fantastico e non vedo l'ora che abbiano un lungo e felice matrimonio insieme". A Nelson è stato anche chiesto se avesse dato consigli alla coppia su come affrontare situazioni difficili e lui ha risposto: "Sì, volte sono loro a darmi consigli". Lo riporta, tra gli altri, il Daily Mail.