David Beckham, la reunion con gli ex compagni del Milan per superare le tensioni familiari
Un incontro carico di ricordi per l'ex rossonero, che rivede alcuni protagonisti della sua avventura milanese in una fase segnata dalle tensioni familiari
David Beckham è tornato a Milano e lo ha fatto nel modo più speciale possibile: riabbracciando alcuni dei suoi ex compagni di squadra del Milan. A distanza di anni dall'ultima volta, l'ex centrocampista ha condiviso una serata all'insegna dei ricordi e dell'amicizia con volti storici dello spogliatoio rossonero, tra cui Billy Costacurta e Massimo Ambrosini.
"Sempre forza Milan. Riuniti per la prima volta dopo tanti anni… che bella serata rivedere i miei ex compagni di squadra a Milano" ha scritto sui social, accompagnando il messaggio con alcune immagini che lo ritraggono sorridente accanto agli amici di un tempo. Scatti semplici, ma carichi di significato, che raccontano un legame mai davvero spezzato.
In maglia rossonera David Beckham aveva vissuto una parentesi intensa della sua carriera, collezionando presenze importanti e lasciando un ricordo forte tra tifosi e addetti ai lavori. Proprio quel passato comune è stato il filo conduttore della serata: aneddoti, risate e la voglia di ritrovarsi, come se il tempo non fosse mai passato.
Una boccata d'aria fresca, soprattutto, perché arriva in un periodo tutt'altro che semplice sul piano personale a causa delle tensioni col figlio Brooklyn Beckham. La reunion milanese ha rappresentato un momento di evasione e serenità, un'occasione per ritrovare equilibrio e normalità grazie alle amicizie nate sul campo. Nei giorni scorsi anche la moglie Victoria Beckham, nel bel mezzo delle turbolenze in famiglia, si era ritagliata un momento di svago e spensieratezza per il 50esimo compleanno di Emma Bunton, celebrandolo con una reunion delle Spice Girls.