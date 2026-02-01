David Beckham, la reunion con gli ex compagni del Milan per superare le tensioni familiari

David Beckham è tornato a Milano e lo ha fatto nel modo più speciale possibile: riabbracciando alcuni dei suoi ex compagni di squadra del Milan. A distanza di anni dall'ultima volta, l'ex centrocampista ha condiviso una serata all'insegna dei ricordi e dell'amicizia con volti storici dello spogliatoio rossonero, tra cui Billy Costacurta e Massimo Ambrosini.