Nel mezzo delle turbolenze familiari che stanno scuotendo i Beckham, Victoria sceglie di tornare sotto i riflettori e lo fa nel nome dell'amicizia, quella storica, che resiste al tempo e alle crisi. L'occasione è speciale: il 50esimo compleanno di Emma Bunton, celebrato con una reunion delle Spice Girls che sa di nostalgia, forza femminile e bisogno di normalità. La festa si è tenuta sabato 24 gennaio nella campagna inglese, nello scenario esclusivo delle Cotswolds. Accanto alla "Baby Spice", c'erano Victoria Beckham, Geri Halliwell e Mel C, riunite per una serata all'insegna dei ricordi e della complicità che ha segnato un'epoca.