Victoria Beckham, reunion delle Spice Girls al compleanno di Emma Bunton
L'evento per i 50 anni dell'amica è avvenuto a pochi giorni dalle pesanti dichiarazioni rilasciate dal figlio Brooklyn sui social
Nel mezzo delle turbolenze familiari che stanno scuotendo i Beckham, Victoria sceglie di tornare sotto i riflettori e lo fa nel nome dell'amicizia, quella storica, che resiste al tempo e alle crisi. L'occasione è speciale: il 50esimo compleanno di Emma Bunton, celebrato con una reunion delle Spice Girls che sa di nostalgia, forza femminile e bisogno di normalità. La festa si è tenuta sabato 24 gennaio nella campagna inglese, nello scenario esclusivo delle Cotswolds. Accanto alla "Baby Spice", c'erano Victoria Beckham, Geri Halliwell e Mel C, riunite per una serata all'insegna dei ricordi e della complicità che ha segnato un'epoca.
Il messaggio social di Victoria
A suggellare il momento, uno scatto condiviso da Victoria sui social, accompagnato da parole semplici ma cariche di affetto. "Buon compleanno all'anima più bella, Emma Bunton. Vi amo così tanto ragazze". Un post che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan, felici di rivedere insieme alcune delle icone pop più amate degli anni Novanta.
Il commento di David Beckham
Tra i commenti spicca quello di David Beckham. L'ex calciatore ha scritto: "Questo mi rende felice. Posso solo immaginare come si sentano i fan delle Spice Girls. Una notte speciale per festeggiare Emma". Parole che molti hanno interpretato come un segnale di sollievo: vedere Victoria sorridente, circondata dalle amiche di sempre, in un momento così delicato per la famiglia, ha avuto il sapore di una piccola tregua emotiva.
L'assenza di Mel B
La reunion, però, non è stata completa. Mel B, Scary Spice, è stata la grande assente della serata. Nessuna spiegazione ufficiale, ma la cantante non ha fatto mancare il suo affetto, inviando gli auguri a Emma via social e definendola "per sempre la mia Baby".
L'ombra del caso Brooklyn
A pesare sull'atmosfera del weekend, però, è stata soprattutto l'assenza di Brooklyn Beckham. La partecipazione di Victoria all'evento arriva a pochi giorni dalle durissime dichiarazioni del figlio, che sui social ha accusato pubblicamente i genitori di aver tentato di sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz. Brooklyn ha parlato di pressioni psicologiche e di episodi dolorosi risalenti al giorno delle nozze.