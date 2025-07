Mel B si è sposata, solo una delle Spice Girls va alle nozze

Mel B, 49 anni, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Quello con McPhee (i due stanno insieme dal 2018 e si sono fidanzati ufficialmente nel 2022) è il terzo sì. Negli anni precedenti Mel B ha affrontato momenti estremamente difficili, inclusi un matrimonio precedente segnato da abusi e una lunga battaglia legale per la custodia dei figli. Di recente, Mel B ha descritto Rory come “la persona che l’ha fatta sentire di nuovo al sicuro e amata”. Per lei, questo terzo matrimonio rappresenta non solo l’unione con l’uomo che ama, ma anche un segno di rinascita e di forza.