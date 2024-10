Non è però la prima volta che Mel B viene estromessa dalla chat della band per il suo carattere impulsivo. Lo scorso aprile, in occasione del trentennale delle Spice Girls, il suo entusiasmo aveva costretto le altre a escluderla per timore di una fuga di notizie. "Sono stata espulsa davvero dal gruppo WhatsApp delle Spice. Sapete, sono così emozionata quando si tratta di Spice Girls, perché sono passati 30 anni. Abbiamo molto da festeggiare per il fatto che siamo tutte ancora sane, viviamo la nostra vita e ci parliamo ancora", aveva spifferato ai media. "Vogliamo fare qualcosa e lo stiamo facendo, ma non posso davvero dirvelo perché verrò espulsa di nuovo dal gruppo WhatsApp, quindi devo stare molto attenta. Probabilmente verrò sgridata per averlo detto, sono nei guai adesso. Però qualcosa bolle in pentola...".