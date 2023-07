Leggi Anche Spice Girls, reunion per i 50 anni di Geri Halliwell

Reunion? Non è finita. I tabloid rilanciano comunque la notizia di una reunion, parlando di un evento centrale per il 2024 di festeggiamenti delle Spice Girl: le cinque potrebbero avere un posto d’onore sul Pyramid stage del Festival di Glastonbury. Intanto c'è chi ancora spera in un nuovo tour sull'onda dei ricordi della girl band più famosa degli anni 90. E d'altronde da tantissimi mesi circolano voci sul ritorno delle Spice dal vivo, anche avvalorate da alcune dichiarazioni. Con un post su Instagram nel 2022, Mel B aveva detto: “Stiamo per tornare. A tutti i nostri fan preparatevi per Spice World 25, è finalmente arrivato. Spice Tour 2023!". Ma poi non è arrivata più alcuna notizia. Nel 2021 Mel C aveva parlato della possibilità di tornare a girare il mondo con Emma, Geri e Mel B: “Il ritorno delle Spice Girls? Ci spero davvero tanto. Ne parliamo molto spesso, parliamo di ciò che vorremmo fare, di tutte le opzioni che abbiamo. A tutte piacerebbe fare un nuovo tour. Mi piacerebbe molto un’altra reunion con Spice Girls e fare spettacoli negli Stati Uniti, in Sud America, nel Sud-est asiatico e in Australia. Insomma, in tutti quei posti in cui non abbiamo mai fatto concerti“.

Le reunion sul palco Dopo lo scioglimento a tempo indeterminato del 2000, le cinque ragazze avevano fatto ritorno sul palco per il tour "The return of the Spice Girls", partito a dicembre 2007. Nel 2012 si sono poi riunite per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Londra dove hanno cantato due dei loro successi: "Wannabe" e "Spice up your life". Successivamente nel 2019 sono tornate insieme per un tour commemorativo con date in Irlanda e nel Regno Unito al quale Victoria non ha partecipato, pur dando il suo benestare.