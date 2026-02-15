Tentativi di riconciliazione in casa Beckham: Harper tagga Brooklyn in un post a tema S. Valentino
La 14enne ha condiviso una foto con i fratelli, accompagnata dalle parole “vi voglio un bene così grande che le parole non bastano a descriverlo”
Met Gala 2024: © Afp
La vociferata frattura all’interno della famiglia Beckham ha trovato conferma lo scorso 19 gennaio, quando Brooklyn, figlio di David e Victoria, ha condiviso un post su Instagram nel quale ha chiuso i rapporti con i genitori, parlando di un rapporto ormai compromesso e impossibile da risanare. In occasione del giorno di San Valentino c’è stato un piccolo tentativo di riconciliazione: Harper, la sorellina quattordicenne di Brooklyn, ha condiviso una vecchia foto che la ritrae assieme a lui e agli altri due fratelli, Romeo e Cruz, accompagnata dalle parole “vi voglio un bene così grande che le parole non bastano a descriverlo”. La ragazzina ha anche augurato un buon San Valentino “ai migliori fratelli maggiori del mondo”.
I tentativi di riconciliazione della famiglia Beckham
Anche Victoria Beckham ha provato a porgere il ramo d’ulivo a Brooklyn, seppur in modo meno diretto. L’ex Spice Girl ha ricondiviso il post della figlia nelle proprie storie di Instagram, aggiungendo un cuore per ribadire l’amore che prova per ciascuno dei suoi figli. Anche Romeo, il secondogenito, ha dato visibilità al contenuto della sorella minore. Dal canto suo, Cruz ha provato a tendere la mano a Brooklyn condividendo delle vecchie foto di famiglia accompagnate dalla canzone “The River of Dreams” di Billy Joel, il cui testo parla di qualcosa di sacro che è andato perduto.
La reazione indiretta di Brooklyn
Senza replicare in modo diretto ai messaggi dei membri della sua famiglia, Brooklyn Beckham ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Il primo figlio di David e Victoria non ha risposto in alcun modo al post di Harper, ma ha condiviso delle immagini con la moglie Nicola Peltz, che ha definito il suo “tutto”.
Per accompagnare le foto, Brooklyn ha scelto la canzone “You’re The First, The Last, My Everything” di Barry White.
Le ragioni della frattura
Dietro ai dissapori tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori ci sarebbe proprio Nicola, con la quale Victoria avrebbe un rapporto tutt’altro che idilliaco. Secondo quanto rivelato dal figlio più grande della leggenda del calcio, la madre avrebbe cercato di sabotare il matrimonio in più di un modo, per esempio annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la moglie. Durante l’organizzazione delle nozze, celebrate nell’aprile del 2022, ci sarebbero stati altri attriti, legati sia alla disposizione dei tavoli sia ad alcuni episodi che Brooklyn ha definito “umilianti”, come quando Victoria avrebbe rubato a Nicola il primo ballo da neosposa, ballando con il figlio in modo “inappropriato”. In occasione dell’allontanamento pubblico dai genitori, Brooklyn si è sfogato, raccontando di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica.