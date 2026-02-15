Tentativi di riconciliazione in casa Beckham: Harper tagga Brooklyn in un post a tema S. Valentino

Dietro ai dissapori tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori ci sarebbe proprio Nicola, con la quale Victoria avrebbe un rapporto tutt’altro che idilliaco. Secondo quanto rivelato dal figlio più grande della leggenda del calcio, la madre avrebbe cercato di sabotare il matrimonio in più di un modo, per esempio annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la moglie. Durante l’organizzazione delle nozze, celebrate nell’aprile del 2022, ci sarebbero stati altri attriti, legati sia alla disposizione dei tavoli sia ad alcuni episodi che Brooklyn ha definito “umilianti”, come quando Victoria avrebbe rubato a Nicola il primo ballo da neosposa, ballando con il figlio in modo “inappropriato”. In occasione dell’allontanamento pubblico dai genitori, Brooklyn si è sfogato, raccontando di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica.