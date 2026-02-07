Spice Girls, a volte ritornano: un video online rilancia il tam tam
Il figlio minore di David e Victoria Beckham ha diffuso sui social un video dove accompagna alla chitarra le componenti dello storico gruppo
© agenzia
Pochi secondi per far incuriosire i fan. Cruz Beckham, figlio minore di David e Victoria, ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui accompagna alla chitarra, sulle note di "Viva Forever", le ex componenti delle Spice Girls: la madre, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C. All'appello manca solo Melanie B. Il video farebbe, quindi, presagire una possibile reunion: l'ultima volta che la storica girl band è comparsa al completo sotto i riflettori era il 12 agosto 2012, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.
La possibile reunion per i trent'anni della band
"Pensate ci sia del potenziale? E' in arrivo qualcosa di emozionante, tenete gli occhi aperti", scrive Cruz Beckham al corredo del video che ha collezionato quasi mezzo milione di like. Un messaggio che fa sperare i fan in una reunion della band femminile icona della musica anni Novanta. L'ipotesi non pare così astratta: qualche mese fa Melanie C, ospite alla trasmissione "Good Morning America", avrebbe pensato di ricongiungersi con le colleghe in vista del trentesimo anniversario del gruppo che cade nel 2026. L'ultimo tour delle Spice Girls risale al 2019, una serie di concerti nel Regno Unito ai quali Victoria Beckham non aveva partecipato.