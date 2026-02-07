Pochi secondi per far incuriosire i fan. Cruz Beckham, figlio minore di David e Victoria, ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui accompagna alla chitarra, sulle note di "Viva Forever", le ex componenti delle Spice Girls: la madre, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C. All'appello manca solo Melanie B. Il video farebbe, quindi, presagire una possibile reunion: l'ultima volta che la storica girl band è comparsa al completo sotto i riflettori era il 12 agosto 2012, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra.