Victoria Beckham canta con le Spice Girls... ma solo al karaoke

David Beckham posta un video divertente su Instagram in cui mostra la moglie Victoria mentre canta al karaoke il famoso brano del 1997 "Stop". L'ex Spice Girls lo fa riproponendo i movimenti dei balli della band tutta al femminile e i fan sognano una reunion.

Leggi Anche Scopri il costoso regalo che David Beckham ha fatto al figlio Brooklyn per le sue nozze con Nicola Peltz...

In vacanza con la famiglia a Saint-Tropez, la ex Posh Spice ritrova la voglia di cantare. Spiazzando tutti, marito compreso, che documenta l'evento in tempo reale.

Victoria, 48 anni, canta fasciata in un vestitino nero. Dopo il post, ha ripubblicato il video sulla sua Instagram Story, scrivendo: "Solo per te".

TI POTREBBE INTERESSARE: