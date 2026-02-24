Altre tensioni in casa Beckham: Romeo lascia un like a un video contro Nicola Peltz
Il reel al quale il secondo figlio di David e Victoria ha espresso il proprio apprezzamento contiene pesanti accuse contro la moglie di Brooklyn
Romeo Beckham © IPA
Non accennano a placarsi le tensioni all’interno della famiglia Beckham. Nonostante il tentativo di riconciliazione della piccola Harper, avvenuto in occasione di San Valentino con un post dedicato a tutti i suoi fratelli maggiori, nessuno sembra ancora intenzionato a sotterrare l’ascia di guerra. Secondo quanto emerso finora, Brooklyn, il figlio più grande di David e Victoria, avrebbe preso le distanze dai genitori a causa del loro cattivo rapporto con sua moglie, Nicola Peltz.
Nel post su Instagram nel quale ha parlato della decisione di allontanarsi, ha raccontato di essersi sentito controllato per anni da persone ossessionate dall’immagine pubblica. I fratelli di Brooklyn si sono schierati apertamente dalla parte di David e Victoria e hanno contribuito a gettare benzina sul fuoco. In particolare, nelle ultime ore ha fatto scalpore un "mi piace" lasciato da Romeo Beckham a un video dell’influencer Ash Cantley sulla questione.
Il video di Ash Cantley
Nel reel su Instagram, Ash Cantley afferma di aver cambiato posizione nel corso del tempo e di essere arrivata alla conclusione che "Victoria e David stanno cercando di salvare" Brooklyn dalla moglie Nicola, definita come "il problema" da risolvere. Romeo, 23 anni, ha espresso il proprio apprezzamento al video dell’influencer, il che lascia pensare che il suo punto di vista sull’intera vicenda sia lo stesso. Secondo Cantley, Nicola avrebbe costretto Brooklyn a prendere pubblicamente le distanze dai genitori.
"Ho visto un’intervista nella quale Victoria ha dichiarato di non avere alcun problema a supportare le altre donne e che l’unico modo per ottenere il suo disprezzo è essere una persona orribile", ha raccontato l’influencer. Ha poi aggiunto che anche una delle sue fonti più fidate, Justin Anderson, ha descritto Nicola come una persona sgradevole, che emana delle vibrazioni negative.
Tra tatuaggi coperti e sfoghi
Non è la prima occasione in cui Romeo esprime la propria vicinanza ai genitori. Pochi giorni fa, quando ha iniziato a diffondersi la notizia che Brooklyn stesse coprendo i tatuaggi dedicati a David e Victoria, il 23enne si è fatto tatuare la parola "famiglia" sulla nuca. Il suo è un approccio opposto a quello del fratello maggiore, che nelle ultime settimane ha smesso di seguire i genitori su Instagram e ha avuto contatti solo ed esclusivamente con i nonni.
Secondo i tabloid inglesi, Victoria si sarebbe infuriata in seguito alla ribellione del figlio, arrivando a definirlo un "ingrato" e ricordandogli di non aver badato a spese in passato per ingaggiare degli avvocati per salvarlo da situazioni che hanno rischiato di metterlo in cattiva luce.