Non è la prima occasione in cui Romeo esprime la propria vicinanza ai genitori. Pochi giorni fa, quando ha iniziato a diffondersi la notizia che Brooklyn stesse coprendo i tatuaggi dedicati a David e Victoria, il 23enne si è fatto tatuare la parola "famiglia" sulla nuca. Il suo è un approccio opposto a quello del fratello maggiore, che nelle ultime settimane ha smesso di seguire i genitori su Instagram e ha avuto contatti solo ed esclusivamente con i nonni.