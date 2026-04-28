Donald Trump fa imbarazzare re Carlo: "Mia madre aveva una cotta per te"
Durante la conferenza stampa, Donald Trump ha confessato che sua madre gli diceva: "Guarda Carlo, quanto è carino"
"Mia madre aveva una cotta per te". Un Donald Trump in evidente buon umore ha deciso di spezzare la formalità della visita della Royal Family inglese alla Casa Bianca facendo arrossire re Carlo. Il presidente americano ha ricordato: "Ogni volta che la regina (Elisabetta, ndr) prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: guarda, Donald, guarda quanto è bello".
Il ricordo della madre
Durante una conferenza stampa, nel giardino di fronte allo Studio Ovale, Donald Trump ha iniziato a ricordare i momenti in cui la famiglia si riuniva davanti al televisore per guardare i grandi eventi a cui presenziava anche la regina Elisabetta II. "Ogni volta che la Regina prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: "Guarda, Donald, guarda quanto è bello". Amava davvero quella famiglia", ha ricordato parlando della madre Mary Anne MacLeod, nata a Stornoway in Scozia prima di emigrare negli Usa.
Il debole della madre per Carlo
Il presidente americano si è poi rivolto al re, primogenito di Elisabetta: "Ricordo anche che diceva, molto chiaramente: "Carlo, il giovane Carlo... è così carino, guarda". Mia madre aveva una cotta per Carlo. Ci credete?". Il sovrano ha sorriso un po' imbarazzato, anche davanti alle risate dei presenti. Poi Trump ha concluso, guardando verso il cielo: "Incredibile, mi chiedo cosa stia pensando adesso".