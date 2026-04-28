Donald Trump fa imbarazzare re Carlo: "Mia madre aveva una cotta per te"

"Mia madre aveva una cotta per te". Un Donald Trump in evidente buon umore ha deciso di spezzare la formalità della visita della Royal Family inglese alla Casa Bianca facendo arrossire re Carlo. Il presidente americano ha ricordato: "Ogni volta che la regina (Elisabetta, ndr) prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: guarda, Donald, guarda quanto è bello".