Niente foto d'archivio, niente storie, nessuna dedica. Come ha sottolineato il tabloid americano Page Six, Brooklyn non ha pubblicato alcun pensiero pubblico per il padre, e lo stesso silenzio è arrivato dalla moglie Nicola Peltz. Non è una novità: poche settimane fa la stessa scena si era ripetuta in occasione del compleanno della madre Victoria Beckham, e già a marzo era stato Brooklyn a ignorare gli auguri pubblici che David e Victoria gli avevano dedicato per i suoi 27 anni.