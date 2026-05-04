Brooklyn Beckham snobba i 51 anni di papà David: al Met Gala il possibile faccia a faccia con Romeo
Il primogenito non ha pubblicato nessun messaggio per il compleanno del padre. E ora i riflettori si spostano sul red carpet, dove i due fratelli sono attesi insieme per la prima volta
David Beckham con il figlio Brooklyn © ansa
Le 51 candeline di David Beckham non hanno spento le tensioni in casa. Anzi: nel giorno del compleanno dell'ex capitano della Nazionale inglese, l'assenza più rumorosa è stata ancora una volta quella del primogenito Brooklyn Beckham, che non ha condiviso nessun messaggio social per il padre. E ora gli occhi del gossip internazionale sono puntati sul Met Gala 2026, dove il 27enne potrebbe trovarsi nella stessa sala del fratello Romeo Beckham per la prima volta dopo mesi di silenzio.
Il silenzio social di Brooklyn Beckham
Niente foto d'archivio, niente storie, nessuna dedica. Come ha sottolineato il tabloid americano Page Six, Brooklyn non ha pubblicato alcun pensiero pubblico per il padre, e lo stesso silenzio è arrivato dalla moglie Nicola Peltz. Non è una novità: poche settimane fa la stessa scena si era ripetuta in occasione del compleanno della madre Victoria Beckham, e già a marzo era stato Brooklyn a ignorare gli auguri pubblici che David e Victoria gli avevano dedicato per i suoi 27 anni.
Gli auguri degli altri figli
Mentre il primogenito restava defilato, gli altri tre figli hanno riempito i social di affetto. Romeo ha pubblicato due scatti d'infanzia con il padre, Cruz Beckham ha condiviso un messaggio affettuoso e la più piccola, Harper Beckham, ha definito David "il miglior papà del mondo intero". Anche Victoria ha voluto rendere omaggio al marito, definendolo "il nostro mondo" e "il nostro tutto" in una serie di post che mostravano la festa intima a casa, tra una piccola torta al cioccolato e una giornata trascorsa in famiglia.
Tutti gli occhi sul Met Gala
Il fronte si sposta ora a New York. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sia Brooklyn che Romeo sarebbero attesi sul red carpet del Metropolitan Museum per il Met Gala 2026, l'evento di moda più importante dell'anno, costruito attorno al tema "Fashion is Art". Sarebbe la prima volta che i due fratelli si trovano allo stesso evento dopo lo strappo familiare. Lo scorso anno Brooklyn aveva preferito saltare l'appuntamento, restando in Inghilterra nella settimana dei 50 anni del padre, festa alla quale poi non aveva comunque partecipato.
La rottura, raccontata da Brooklyn
La frattura si era consumata pubblicamente lo scorso gennaio, quando Brooklyn aveva affidato a Instagram una lunga lettera in cui dichiarava di non voler ricucire il rapporto con la famiglia, accusando i genitori di mettere il "brand Beckham" davanti agli affetti. Da allora il giovane ha bloccato David e Victoria sui social, è stato assente al 21esimo compleanno di Cruz a febbraio e all'inaugurazione del nuovo stadio di Miami lo scorso aprile. Oggi, sui gradini del Met, potrebbe arrivare il primo segnale di disgelo. O l'ennesima conferma che la distanza è ormai una scelta definitiva.