Brooklyn Beckham tratta per una docuserie: la faida familiare diventa show
Dopo lo sfogo social, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono in trattativa per una serie sulla loro verità, mentre crescono le tensioni con David Beckham e Victoria Beckham
Prima il post, poi il silenzio. E adesso, forse, una serie tv. La crisi tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia non è più solo materia da tabloid: sta prendendo la forma di un racconto ufficiale, costruito direttamente dai protagonisti e destinato a una piattaforma globale. Il 19 gennaio 2026 segna uno spartiacque. Brooklyn Beckham pubblica su Instagram un messaggio che non lascia margini di interpretazione: nessuna riconciliazione in vista, nessuna intenzione di tornare indietro. Parla di controllo, di pressioni, di una narrazione familiare gestita per anni da altri. E soprattutto rivendica, per la prima volta, la propria autonomia. Un passaggio che colpisce più di tutti: la richiesta che ogni contatto con i genitori avvenga tramite avvocati.
Se Brooklyn sceglie la rottura esplicita, Nicola Peltz Beckham adotta una strategia diversa, ma non meno incisiva. In un'intervista racconta la solidità della sua famiglia d'origine, il rapporto con i genitori, il miliardario Nelson Peltz e Claudia Heffner Peltz, e l'integrazione perfetta del marito, ormai "uno di casa", un "secondo figlio" per i due suoceri. Un racconto che, letto tra le righe, suona come un controcanto: mentre una famiglia si incrina, un'altra si rafforza. Anche nei dettagli apparentemente innocui, come le partite di calcio con i fratelli di lei, che inevitabilmente evocano l'assenza del padre David.
Il punto, però, è un altro. Secondo indiscrezioni, Brooklyn e Nicola sarebbero in trattativa avanzata per realizzare una docuserie che racconterebbe non solo i loro progetti professionali ma anche la frattura con i Beckham. Una scelta che cambia completamente il livello dello scontro. Non più solo dichiarazioni indirette o segnali social, ma un prodotto narrativo strutturato, pensato per raggiungere un pubblico globale. E soprattutto per fissare una versione dei fatti.
Il tempismo è tutt’altro che neutrale. Il documentario su Victoria Beckham, uscito su Netflix nell'ottobre 2025, aveva già offerto una rappresentazione controllata e patinata della famiglia. Brooklyn, però, era rimasto sullo sfondo. Una serie su una piattaforma concorrente rischia ora di trasformarsi in una replica non autorizzata, con un punto di vista opposto.
Negli ultimi anni, i segnali di rottura si erano accumulati: dal matrimonio del 2022, segnato dalla scelta di un abito Valentino al posto di una creazione firmata Victoria, fino agli eventi familiari disertati e alle festività trascorse altrove. Episodi che, presi singolarmente, potevano sembrare dettagli. Insieme, raccontano una distanza crescente. Nel frattempo, la vita pubblica della coppia procede con apparente normalità con Nicola impegnata sul set del suo film indipendente e Brooklyn intento a costruire la sua identità tra cucina e imprenditoria.