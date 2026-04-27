A Highgrove non sono ammesse coltivazioni intensive e tempi di trasporto troppo lunghi. Re Carlo ha sempre un occhio di riguardo per la stagionalità dei prodotti e apprezza quasi tutte le verdure, in particolare quelle a foglia verde. Solo due ortaggi non hanno l'approvazione del sovrano: "La zucca è fuori discussione e assolutamente niente zucchine", ha raccontato Pearce.