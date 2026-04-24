Tra il 1993 e il 2025, con alcune oscillazioni, questa è passata dal 40,7 al 48,2%. In calo, invece, i frequentatori assidui, 4 o più volte all'anno, dal 19,8 al 15,2%. Meno diffusa ma con una crescita più pronunciata è l'abitudine a recarsi a teatro e ad altri eventi dal vivo. Tuttavia, sul piano europeo l'Italia nel 2022 si collocava al 12esimo posto per la frequentazione di cinema, e in 21esima posizione per gli spettacoli dal vivo, quali teatro e concerti.