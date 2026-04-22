Tra filtri di bellezza e ansia da perfezione, cresce la "Snapchat dysmorphia"

Niente rughe, occhiaie o macchie sulla pelle, spariscono nei e cicatrici. Ma la realtà è spesso molto distante dalle immagini foto-ritoccate che vediamo sui social e prive di imperfezioni. Si alimentano così fenomeni come la "Snapchat dysmorphia", ovvero una percezione alterata della propria immagine, associata alle aspettative irrealistiche di assomigliare alla versione di sé migliorata dai filtri bellezza. A evidenziare i rischi è la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (Sidemast), in occasione del congresso nazionale a Rimini.