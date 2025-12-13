Mary Magdalene e l’allarme sulla dipendenza da chirurgia estetica: quando il corpo non basta mai

Una dipendenza dichiarata più volte - Mary Magdalene, il cui vero nome era Denise Ivonne, raccontava apertamente la sua dipendenza dagli interventi. "Non riesco a fermarmi", aveva ammesso in più occasioni. Il suo corpo, ipermodificato e costantemente esposto sui social, era insieme il mezzo della sua notorietà e il terreno di una fragilità evidente. Era una figura controversa e molto nota sui social: con circa mezzo milione di follower, aveva trasformato la sua immagine corporea attraverso centinaia di interventi di chirurgia plastica e modificazioni estreme. Secondo quanto lei stessa aveva raccontato, il primo intervento risale ai 21 anni, e da allora il suo corpo è stato soggetto a un susseguirsi di operazioni, spesso in diverse parti del mondo, con costi complessivi stimati nell’ordine di centinaia di migliaia di sterline. Pochi giorni prima della morte aveva pubblicato messaggi ambigui e immagini cariche di malinconia. Per molti follower, col senno di poi, erano segnali di un disagio profondo.