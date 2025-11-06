Voleva essere la Barbie umana, trovata morta nota influencer brasiliana

L'influencer brasiliana Barbara Jankavski, conosciuta come la "Barbie umana", è morta a 31 anni in circostanze ancora da chiarire. Famosa per le numerose operazioni estetiche raccontate sui social, dove aveva centinaia di migliaia di follower, Jankavski era diventata un simbolo controverso della trasformazione estrema del corpo. Secondo la polizia di San Paolo, la giovane è stata trovata senza vita il 2 novembre nell'appartamento di un 51enne, che ha dichiarato di averla contattata per "servizi sessuali". L'uomo ha raccontato che, dopo aver consumato droghe insieme, l'influencer si sarebbe addormentata e non avrebbe più dato segni di vita. I soccorsi ne hanno constatato il decesso. C'erano segni di percosse sul corpo e la morte è diventata un giallo. E' stata una overdose?