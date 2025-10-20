Istanbul, imprenditrice italiana muore dopo le complicazioni di un intervento estetico

Milena Mancini non si è più ripresa dopo una lesione accidentale durante una liposuzione
Milena Mancini, imprenditrice e agente immobiliare di 50 anni, è morta all'ospedale universitario di Istanbul dopo tre settimane di terapia intensiva. La donna non ha mai ripreso conoscenza in seguito alle complicazioni sorte durante un intervento di liposuzione in una clinica turca. Secondo informazioni preliminari—ancora in attesa di conferma ufficiale dalle fonti sanitarie—Mancini avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante la procedura di chirurgia estetica. L'incidente è avvenuto nella capitale turca, dove il turismo medico per interventi estetici è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni.
Mancini proveniva da una nota famiglia industriale italiana. Era figlia di Alvaro Mancini, fondatore e dirigente di Indexa Spa, azienda specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama che esercita a Roma e insegna all'Università La Sapienza, mentre un'altra sorella, Sara, ha gestito una gelateria a Isola del Liri. Milena Mancini lascia due figlie. La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza e i controlli degli interventi di chirurgia estetica all'estero, in particolare nei paesi diventati mete popolari per il turismo medico.