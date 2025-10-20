Istanbul, imprenditrice italiana muore dopo le complicazioni di un intervento estetico

Mancini proveniva da una nota famiglia industriale italiana. Era figlia di Alvaro Mancini, fondatore e dirigente di Indexa Spa, azienda specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama che esercita a Roma e insegna all'Università La Sapienza, mentre un'altra sorella, Sara, ha gestito una gelateria a Isola del Liri. Milena Mancini lascia due figlie. La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza e i controlli degli interventi di chirurgia estetica all'estero, in particolare nei paesi diventati mete popolari per il turismo medico.