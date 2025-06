Morta dopo liposuzione a Roma, un'ex paziente: "Mi ha pregato di non denunciarlo"

La donna, però, racconta di non aver denunciato il medico. "Mi ha pregato di non denunciarlo. Mi diceva: "Non lo fare, ti prego. Troveremo una soluzione". Mi chiamava sempre, mi diceva: "Ti porto a Dubai. Guarda che dopodiché la ferita si chiude e noi te la sistemiamo, stai tranquilla", spiega l'ex paziente. E prosegue: "Ho speso 10mila euro per quell'intervento. Dopo nove anni mi dice che può risolvere il problema se gli do 5mila euro, perché lui è bravo quando ti parla. Ci sono ricascata e il 5 marzo mi ha fatto l'intervento". "È andato malissimo, mi si è formato una specie di buco e quando sono andata a dirgli di ridarmi i miei soldi e di sistemarmi, lì sono diventati un po' aggressivi", conclude la donna.