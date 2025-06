Roma, nel quartiere Quadraro "ostaggio" delle gang di latinos

Dal Quadraro al Tuscolano e a Cinecittà: da un paio anni il "quadrante est" della Capitale è attraversato da risse in strada, occupazioni abusive di immobili e spaccate ad attività commerciali compiute prevalentemente da gang latinoamericane. "La loro egemonia si è allargata per cui dalle case popolari sono passati allo spaccio e alla prostituzione", afferma una residente di Largo Spartaco. Non va meglio nella vicina via Francesco Gentile dove circa 40 famiglie di latinos hanno occupato abusivamente gli stabili popolari gestiti dalla fondazione Enasarco.