Meloni: "Sui migranti avevamo ragione, avanti senza paura"

Il premier Giorgia Meloni commenta con un post social le notizie relative a una rete criminale che gestiva, tra le altre cose, identità digitali costruite a tavolino, assunzioni false e accessi illegali di migranti. "Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del 'click day' per i permessi di soggiorno - scrive Meloni -. "Avevamo ragione. E avevamo il dovere di denunciare. Il Governo continuerà a combattere ogni forma di illegalità legata all'immigrazione, perché l'Italia non è terra di conquista per i trafficanti di permessi e per chi vive di furbizie e scorciatoie. Avanti, senza paura".