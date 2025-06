Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte: la donna non faceva uso di droghe

Non faceva uso di sostanze stupefacenti, delle droghe più comuni come l'eroina, la donna trovata morta sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma, a poca distanza dal corpo di suo figlia di appena sei mesi. È quanto emerge dai primi risultati delle analisi tossicologici effettuate nell'ambito dell'autopsia e di cui scrivono alcuni giornali. Le verifiche proseguiranno con esami più approfonditi per verificare la presenza nel corpo della vittima, che avrebbe circa 30 anni, di altri tipi di droghe, anche quelle sintetiche. Gli inquirenti, intanto, hanno inviato le sue impronte digitali e il profilo Dna anche alle banche dati estere nel tentativo di identificarla, poiché in quelle nazionali non sono state trovate tracce di lei.