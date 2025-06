Cadaveri Villa Pamphili, si indaga a tutto campo | I testimoni: mai visto niente di simile, siamo andati nel panico

Sul fronte delle indagini il sostituto procuratore afferma che "si tratta di una situazione complicata, non si sa ancora se le due vittime siano collegate". Difficile comunque pensare che possano non esserci collegamenti tra quelli che sembrano, senza troppi dubbi, due omicidi (almeno la bimba avrebbe segni di violenza addosso). Soprattutto per la vicinanza dei luoghi dei ritrovamenti ma anche per il breve lasso di tempo in cui sono stati segnalati. Se la piccola e la donna abbiano un legame tra loro saranno le analisi del dna a chiarirlo, oltre a dare un nome alle due vittime. Ma non è esclusa neanche l'ipotesi che si tratti di due omicidi che non hanno nulla a che fare tra loro.