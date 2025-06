Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili, le testimonianze: "Abbiamo visto un uomo con un fagotto in mano"

Sul fronte delle indagini, mentre si attendono i risultati delle autopsie effettuate domenica sera, sembra certo che le vittime siano morte in due momenti diversi. Il medico legale ha infatti notato che il cadavere della donna, di circa quarant'anni, si presentava in uno stato di decomposizione molto più avanzato rispetto a quello della bimba e sarebbe quindi deceduta diverse ore prima. Non solo. Sul corpo della donna non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. Nell'area in cui sono stati trovati i due cadaveri, in zone differenti, non sono emerse tracce di trascinamento o tracce di veicoli. Qualcuno, quindi, deve aver portato lì i due corpi. Ma se portare in braccio la neonata senza destare troppi sospetti appare possibile - visto il peso esiguo -, non farsi notare con in braccio un cadavere di almeno 50 chili sembra più complicato. Decisive, in questo senso, potrebbero essere le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all'area del parco, acquisite dagli investigatori.