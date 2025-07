Roma, medico sospeso dalla professione sorpreso a operare in casa: arrestato

I carabinieri del Nas di Roma hanno posto agli arresti domiciliari Carlo Bravi, il medico sorpreso nei giorni scorsi a operare all'interno di una abitazione privata nella Capitale. Era già indagato e sospeso dalla professione per la morte di una paziente, Simonetta Kalfus, avvenuta a marzo in seguito a un intervento di liposuzione, dopo il quale la donna di 62 anni era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia, dove poi era deceduta. Quando è stato sorpreso dai militari, il medico stava effettuando un intervento di otoplastica, con l'ausilio di un'infermiera in pensione, nella camera da letto in un appartamento in zona Quadraro, abitato da cittadini sudamericani.