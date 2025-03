Morta dopo liposuzione, il medico indagato: "Sono disperato" | Sequestrata la sala operatoria

In un'intervista a Il Messaggero, il chirurgo indagato ha sottolineato di "non essere un incosciente" e di essersi reso conto della gravità della situazione di Simonetta Klafus dopo la liposuzione. "Sono stremato, quello che mi ha accaduto mi ha distrutto e non ci sono parole per spiegarlo", ha sottolineato Bravi dopo il sequestro della sala operatoria. E, pur respingendo le accuse su una presunta sottovalutazione delle condizioni della 62enne che avrebbero portato alla sepsi fatale, il medico ha auspicato che venga fatta chiarezza sulla vicenda.