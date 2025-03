Sanità, sanzioni ai medici subito esecutive: pronta la riforma

Procedure più snelle e immediata esecutività delle sanzioni comminate dagli ordini professionali. Sono queste le novità dello schema di riforma della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, l'organo incaricato di giudicare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini, quelli in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi nonché i ricorsi elettorali. Lo rende noto il ministero della Salute, che ha già predisposto lo schema di riforma con l'obiettivo di "rendere più spedita la trattazione e decisione del giudizio" per i medici e le professioni sanitarie.