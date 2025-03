Malattie rare, in Puglia lo screening genetico neonatale (esteso) diventa gratis per tutti

La fase operativa del progetto sperimentale di screening genomico neonatale in Puglia è iniziata con l'arrivo dei primi campioni di sangue prelevati dai neonati nelle unità di terapia intensiva e nel laboratorio di genetica medica dell’Ospedale Di Venere di Bari, centro di riferimento del programma, che ha registrato l'adesione dell'80% delle coppie. Il progetto, guidato dal dottor Mattia Gentile, coinvolge un team di 18 professionisti ed è l'unico studio pilota pubblico italiano tra i 18 attivi a livello globale. L’obiettivo iniziale è testare l'affidabilità del nuovo sistema e valutare i benefici per i neonati e le famiglie in termini di aspettativa e qualità della vita. “Da una goccia di sangue riusciremo ad avere grandi risultati a livello genetico – ha spiegato Gentile citato dalla rivista Aboutpharma -. Il primo obiettivo è quello di capire se questo nuovo sistema funzionerà e se gli esiti delle analisi sono affidabili. Il secondo è quello di capire quanto è utile per i nostri neonati e per le famiglie, in termini di aspettativa e di qualità della vita”.