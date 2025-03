Morte di Margaret Spada, tornano a lavorare i due chirurghi che la operarono

All'epoca, era emerso che ci furono imperizie nelle manovre di emergenza e che le dissero che poteva mangiare prima dell'intervento. Secondo i riscontri delle indagini c'erano state "manovre ri rianimazione errate" e la morte era legata anche al cibo ingerito prima dell'anestesia. In base a quanto scrive il quotidiano i due medici non lavorano più nello studio medico dove era stata operata Margaret, ma con loro è possibile prendere appuntamento. Da parte sua, l'Ordine dei medici capitolini non può adottare provvedimenti se non dopo la sentenza di terzo grado. E la Procura per il momento non ha chiesto di inibire l'attività dei Procopio.