Morta per intervento al naso, presidente Regione Lazio: "Studio senza autorizzazione"

"Lo studio del medico dove è stata operata Margaret Spada, non risulta autorizzato per attività procedurali". A comunicarlo, in merito alla morte della 22enne siracusana durante un intervento di rinoplastica nell'ambulatorio di un centro medico della Capitale, è il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni", ha detto, spiegando che "da una prima analisi, non ci risulta un'autorizzazione sanitaria valida. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo".