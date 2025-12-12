Thailandia, trovata morta l'influencer Mary Magdalene: era "dipendente dalla chirurgia estetica"

La donna sarebbe precipitata dal nono piano dell'hotel in cui alloggiava. Verrà disposta l'autopsia sul corpo
La modella e influencer Mary Magdalene è stata trovata morta in Thailandia. La donna, 33 anni, era riversa in strada a Patong, città di villeggiatura sulla costa occidentale dell'isola di Phuket, sotto l'hotel dove stava alloggiando da pochi minuti. Magdalene era nota per i suoi pesanti interventi estetici con cui aveva interamente modificato il suo corpo. Lei stessa, due anni fa, aveva ammesso sui social di essere dipendente dalla chirurgia plastica e di essere "rimasta intrappolata in un ciclo infinito", quello di correggere col bisturi interventi falliti in passato.
Come spiega il Sun, Magdalene è stata trovata morta intorno alle 13.50 di martedì 9 dicembre davanti al parcheggio dell'hotel. A rinvenire il corpo è stato il personale della struttura. La donna aveva fatto check-in solo venti minuti prima e sarebbe dovuta rimanere fino al giorno successivo, il 10 dicembre. Secondo la ricostruzione, la modella sarebbe precipitata dal nono piano: sul balconcino della stanza su cui alloggiava sarebbe stato ritrovato un paio di infradito, che secondo gli inquirenti apparterrebbero alla 33enne. Per questo motivo, una delle ipotesi è quella del suicidio, considerando anche che recentemente la donna aveva cambiato il nome utente di uno dei suoi account Instagram in "MaryMagdaleneDied", ossia "Mary Magdalene è morta". Come comunicato dalla polizia thailandese, sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia.
Il vero nome di Mary Magdalene era Denise Ivonne Jarvis Gongora. Messicano-canadese, in passato ha spiegato di aver speso oltre 380mila sterline in chirurgia estetica. Il primo intervento è stato all'età di 21 anni, al seno. Da lì un susseguirsi di operazioni, per le quali la 33enne era solita viaggiare nel mondo. La donna, nell'ultimo suo post di Instagram, aveva pubblicato uno spezzone del celebre film The Truman Show, in cui il protagonista Truman Burbank, interpretato da Jim Carrey, dice: "Nel caso non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte". Un tragico presagio, o un vero e proprio annuncio.