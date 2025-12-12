Thailandia, trovata morta l'influencer Mary Magdalene: era "dipendente dalla chirurgia estetica"

Come spiega il Sun, Magdalene è stata trovata morta intorno alle 13.50 di martedì 9 dicembre davanti al parcheggio dell'hotel. A rinvenire il corpo è stato il personale della struttura. La donna aveva fatto check-in solo venti minuti prima e sarebbe dovuta rimanere fino al giorno successivo, il 10 dicembre. Secondo la ricostruzione, la modella sarebbe precipitata dal nono piano: sul balconcino della stanza su cui alloggiava sarebbe stato ritrovato un paio di infradito, che secondo gli inquirenti apparterrebbero alla 33enne. Per questo motivo, una delle ipotesi è quella del suicidio, considerando anche che recentemente la donna aveva cambiato il nome utente di uno dei suoi account Instagram in "MaryMagdaleneDied", ossia "Mary Magdalene è morta". Come comunicato dalla polizia thailandese, sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia.