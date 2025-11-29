Influencer austriaca ritrovata morta in una valigia in Slovenia

Stefanie Pieper era scomparsa da quasi una settimana
È stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia, il corpo senza vita di Stefanie Pieper, giovane influencer austriaca di 31 anni scomparsa da quasi una settimana da Graz, in Austria. A portare gli inquirenti al luogo del ritrovamento sarebbe stato l'ex fidanzato della donna, principale sospettato, che nelle ultime ore avrebbe ammesso un coinvolgimento nella sua scomparsa. Secondo quanto riportato da media locali, l'uomo avrebbe ucciso l'ex compagna strangolandola, per poi chiuderne il corpo in una valigia e seppellirla in un bosco oltreconfine, in territorio sloveno.
La 31enne era sparita circa una settimana fa: l'ultimo contatto risale al giorno stesso del suo allontanamento, quando aveva inviato due messaggi a un'amica, riferendo in uno la presenza di una figura sospetta nel vano scale del suo condominio. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il presunto omicida era stato arrestato lunedì scorso in Slovenia, vicino al confine con l'Austria, nei pressi della sua auto trovata bruciata. Venerdì è stato estradato in Austria e interrogato dagli investigatori della Stiria, davanti ai quali ha infine deciso di collaborare, indicando anche il luogo in cui si trovava il corpo della donna.